L'azzurro Giulio Zeppieri si inchina a Carlos Alcaraz al primo turno del Roland Garros 2025. 6-3 6-4 6-2, dopo un'ora e 56 minuti in campo, il punteggio in favore del numero 2 del mondo e del tabellone. Il campione in carica al secondo turno affronterà l'ungherese Fabian Marozsan, che ieri ha eliminato in tre set Luca Nardi.

“Sono stato molto continuo e solido. Il primo turno non è mai semplice. Sono partito bene e ho mantenuto un buon ritmo per tutta la partita. Spero di poter continuare così anche al secondo turno. Sono soddisfatto, non vedevo l’ora di giocare il mio primo match”. Queste le parole di Carlos Alcaraz. “Dovrò cercare di mantenere le stesse sensazioni con la pallina. Qui c’è tutto il mio team e l’atmosfera è buona. Domani nel giorno di riposo decideremo su cosa lavorare”, aggiunge il campione spagnolo, numero 2 del mondo e del tabellone.

DARDER KO

Luciano Darderi ko al primo turno del Roland Garros 2025. Il tennista italo-argentino, numero 45 del mondo, cede in quattro set alla testa di serie numero 23 Sebastian Korda. 6-2 4-6 6-3 6-2, in due ore e 23 minuti di gioco, il punteggio in favore dello statunitense, che al secondo turno avrà il derby con Jenson Brooksby.

IN SERATA L’ESORDIO DI SINNER

Non prima delle ore 20:15 il numero uno del mondo Jannik Sinner farà il suo esordio al Roland Garros. Sul campo Philippe Chatrier la testa di serie numero uno se la vedrà con il francese Arthur Rinderknech.

