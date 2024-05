MILANO (ITALPRESS) – Il maltempo continua a sferzare la città di Milano e la Lombardia. La pioggia cade, quasi senza interruzione, da ieri sera. I Vigili del fuoco da ieri sera hanno eseguito oltre 500 interventi di soccorso. Le maggiori criticità a Milano e Monza Brianza. Alcune persone, la notte scorsa, sono state evacuate con i gommoni nella zona di Bellinzago Lombardo. Tratto in salvo anche un cane.

Numerosi gli interventi a Milano della Polizia locale per la viabilità e delle Squadre del verde per alberi e rami caduti sulla sede stradale. A essere colpito è stato soprattutto il quartiere Ponte Lambro dove è esondato il fiume Lambro. Esondato anche il Seveso.

– foto: screenshot da video ufficio stampa Vigili del fuoco –

(ITALPRESS).

