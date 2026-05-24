Settimo Milanese, scoppia un violento incendio in un centro di autodemolizione / Video

MILANO (ITALPRESS) – Un violento incendio è scoppiato intorno alle 2 della notte scorsa all’interno di un centro di autodemolizione, nel comune di Settimo Milanese, in via Keplero. Le fiamme non hanno risparmiato i numerosi veicoli che erano sistemati nel capannone in attesa di essere demoliti.

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Milano, hanno lavorato incessantemente per tutta la notte fino alle 6.30 di stamane in uno scenario complesso e difficile da gestire, con focolai all’interno e all’esterno della struttura. Non si sono registrati feriti. Difficile per ora stabilire le cause finché non saranno terminate tutte le attività. Sul posto anche i carabinieri.

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-Foto screenshot video Vigili del Fuoco-

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