Milano, rubano trolley ad un turista: arrestati due uomini per furto

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato a Milano ha arrestato due cittadini algerini di 27 e 36 anni, per furto aggravato in concorso di un trolley ai danni di un cittadino olandese 57enne.

Nel pomeriggio di mercoledì scorso 20 maggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Centro, durante un servizio di controllo del territorio volto al contrasto dei reati predatori, in via Torino, hanno individuato i due connazionali che camminavano separatamente e si scambiavano continui gesti d’intesa.

I poliziotti piazza San Sepolcro hanno avviato un servizio di pedinamento e osservazione che si è protratto fino a via Falcone. Qui, all’esterno di un bar, gli operatori hanno assistito all’azione: mentre il 36enne, con specifici precedenti per furto, fungeva da “palo”, monitorando la strada per scongiurare la presenza di poliziotti, il complice 27enne si è avvicinato al tavolo di due turisti e, coprendo i movimenti con il proprio corpo, ha sottratto con destrezza una valigia e una borsa da lavoro che era appoggiata sopra.

I due si sono poi diretti rapidamente verso la vicina stazione della metropolitana Missori, sempre seguiti a vista dagli agenti del Commissariato Centro i quali li hanno poi bloccati definitivamente non appena hanno raggiunto la banchina

I due cittadini algerini, privi di documenti, senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale sono stati arrestati e la refurtiva, contenente un computer portatile, due tablet, tre walkie-talkie, un cellulare, documenti e pochi contanti, è stata interamente recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.

-Foto screenshot video Polizia di Stato-

(ITALPRESS).