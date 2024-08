Dall’Agnola “Suzuki vicina al mondo dello sport”

TORINO (ITALPRESS) - "Per Suzuki è importante essere vicino alle passioni della gente, è una di questa è quella per lo sport". Lo dice Mirko Dall'Agnola, Vice Direttore Generale divisione auto Suzuki Italia, in occasione della presentazione della nuova maglia del Torino del quale è main sponsor.