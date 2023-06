ROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio ha assegnato 3,6 milioni di euro per il bando relativo alla riqualificazione dei mercati con l’obiettivo di rilanciare le attività sulle aree pubbliche.

“Abbiamo provveduto rapidamente al riparto dei fondi necessari alla riqualificazione strutturale dei mercati – ha detto Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione -, finanziando dei progetti che permetteranno la creazione e l’organizzazione di aree comuni da mettere a disposizione degli utenti con l’obiettivo di promuovere le strutture dei mercati nel territorio anche tramite l’utilizzo di applicazioni informatiche e strumentazioni tecnologiche”. La Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca consente a 20 Comuni di ricevere un finanziamento del 100 per cento dell’investimento ammissibile.

Ciascun finanziamento permetterà entro un anno di dare una nuova veste a 20 mercati cittadini, consolidando la loro funzione interattiva e sociale per garantire dei servizi efficienti e ben strutturati alla popolazione residente. L’elenco dei Comuni finanziati: 200 mila per l’area mercatale in via delle Province a Cisterna di Latina; 196.332,10 euro per l’area mercatale in piazza degli Emigranti a Torrice; 181.635,96 euro per l’area del mercato del giovedì a San Giorgio a Liri; 200 mila euro per l’area destinata al mercato settimanale in località Anfiteatro – Opere Stradali a Sezze Romano; 194.929,70 euro per l’area del mercato in località Grunuovo a Santi Cosma e Damiano; 200 mila euro per l’intervento di valorizzazione dell’area del mercato settimanale – completamento a Spigno Saturnia; 200 mila euro per il mercato in zona R6 a Latina; 197.013,38 euro per l’area mercato in località Tor Lupara a Fonte Nuova. E ancora, 200 mila euro per l’area adibita a mercato in Largo Genova ad Ardea; 198.796,80 euro per l’area fieristica comunale per la riallocazione dell’area mercatale cittadina a Lariano;

200 mila euro per l’area mercato di viale Busnago e piazzale Nassiriya a Monte Compatri; 199.611,48 euro per le aree esterne del mercato settimanale di via Leonardo da Vinci e via dell’Artigianato, compresi gli annessi locali destinati ai servizi igienici, a Colleferro; 97.425,50 euro per le aree comuni destinate alla vendita all’interno dell’area mercatale comunale a Gaeta; 49.900,00 euro per Le Vele di San Giuseppe e la riqualificazione urbana di piazzetta Pincheri a Falvaterra;

200 mila euro per il mercato di Villanova a Guidonia Montecelio;

200 mila euro per l’area mercato di Ciampino; 196.439,43 euro per l’area mercato Mola di Santa Maria a Fondi. Infine, altri 199.999,99 euro per l’area mercatatale di Cala Caparra a Ponza; 99.668,84 euro per il mercato di Ponte Milvio di via Riano nel Municipio XV di Roma, e 195.473,66 euro per l’area mercatale del Comune a Cervaro.

