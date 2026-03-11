CAGLIARI (ITALPRESS) – E’ stato pubblicato l‘avviso per il contributo annuo a sostegno dei programmi annuali dei Centri Commerciali Naturali (CCN), a valere sulla L.R. 5/2006 e delle direttive approvate con Deliberazione di G.R. 56/43 del 29/10/2025. L’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ha stanziato 2,5 milioni di euro in favore dei CCN iscritti all’Elenco regionale, per il proprio programma annuale di promozione previsto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

“Con questo intervento mettiamo a disposizione dei Centri Commerciali Naturali risorse più ingenti e con una tempistica più adatta ad un corretto processo di pianificazione, per rafforzare il commercio di prossimità e sostenere le iniziative di promozione dei nostri centri urbani -dichiara Franco Cuccureddu assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. L’obiettivo è favorire iniziative capaci di rendere le nostre città e i nostri centri urbani sempre più attrattivi e accoglienti, sia per i cittadini sia per i visitatori”.

“Intendiamo sostenere il lavoro delle reti di imprese -conclude Cuccureddu- che operano nei CCN, promuovendo progettualità e azioni di animazione territoriale che rafforzino l’identità commerciale e turistica dei nostri centri urbani”.

Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, mediante la modulistica ufficiale pubblicata sul sito istituzionale dell’Assessorato e inviata esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 31 marzo 2026.

Il contributo annuo massimo concedibile è pari a 50 mila euro nel limite del 90% delle spese ammissibili, finalizzate alla riqualificazione del commercio, promozione dei centri urbani, valorizzazione integrata di prodotti e servizi, miglioramento della competitività degli associati e al potenziamento dell’accoglienza e della fruizione da parte dei cittadini. Le domande devono essere presentate seguendo le indicazioni contenute nel link: https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrat ivi/bandi/177314638843623.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).