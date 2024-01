CATANZARO (ITALPRESS) – Si è svolto, alla Cittadella regionale di Catanzaro, un incontro per illustrare gli avvisi rivolti alle imprese turistiche, elaborati e promossi dai Dipartimenti turismo, marketing territoriale, mobilità e sviluppo economico e attrattori culturali. Nel corso dell’iniziativa, alla quale hanno partecipato i dirigenti generali Maria Antonella Cauteruccio (turismo), Paolo Praticò (sviluppo economico), la dirigente del settore ricettività alberghiera, Carmen Barbalace, il presidente di Fincalabra, Alessandro Zanfino, le imprese alberghiere e il partenariato del settore, ci si è soffermati in maniera più specifica sull’avviso Family hotel il quale, finanziato con 16 milioni di euro dal Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027, prevede investimenti per l’ammodernamento, l’adeguamento e la rifunzionalizzazione di strutture ricettive alberghiere, al fine di conseguire le caratteristiche minime per la realizzazione di strutture per famiglie con bambini e neonati per offrire un’accoglienza su misura alle esigenze delle famiglie in viaggio. La Calabria, proprio per la sua naturale conformazione, si presenta come una destinazione adatta alle esigenze di tutti i membri delle famiglie, sia che si tratti di esplorare paesaggi montani o prendere il sole sulle affascinanti spiagge, o ancora scoprire i piccoli borghi arroccati o degustare le prelibatezze culinarie. Perciò, per il presidente della Regione, Roberto Occhiuto “la Calabria è una meta turistica dalle straordinarie potenzialità”. “La Giunta regionale – aggiunge Occhiuto – in questi anni sta agendo in due direzioni. Da una parte stiamo promuovendo con ogni mezzo la nostra Regione in Italia e nel mondo. Farci conoscere e raccontare le nostre eccellenze è il modo migliore per attrarre visitatori e investimenti. Dall’altra vogliamo rafforzare i nostri punti di forza, come ad esempio il turismo per le famiglie. Proprio su questo segmento si inserisce l’iniziativa dei ‘Family Hotel’, un’opportunità – finanziata con un bando da 16 milioni di euro – che la Regione dà a tante strutture ricettive che potranno ammodernarsi e adeguarsi per essere sempre più accoglienti tanto per i grandi quanto per i più piccoli. Una bella occasione per tanti albergatori e per il nostro territorio”. Possono partecipare all’Avviso, che sarà avviato dal prossimo 1 febbraio, le micro, piccole e medie imprese gestori di strutture ricettive alberghiere (alberghi, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere), già attive alla data di presentazione della domanda e dotate di Codice Identificativo Regionale. Con l’Avviso Family Hotel, la Regione Calabria si propone di trasformare le strutture ricettive in luoghi accoglienti e adatti alle esigenze delle famiglie in vacanza attraverso interventi di ammodernamento per la realizzazione, ad esempio, di aree bebè e parchi gioco, di spazi verdi all’aperto sicuri e anche di interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il contributo è concesso in conto capitale per un investimento minimo ammissibile di 400.000 Euro e per un massimo di 1.500.000 Euro e deve essere realizzato entro 24 mesi dalla concessione delle agevolazioni. L’implementazione dell’investimento deve essere completata entro 24 mesi dalla concessione delle agevolazioni. La valutazione delle domande avviene attraverso una procedura a sportello, con le richieste che devono essere presentate esclusivamente tramite l’apposita piattaforma. L’apertura della piattaforma è prevista per giorno 1 febbraio 2024 alle ore 10:00 e le domande verranno valutate in ordine cronologico di presentazione. L’avviso è consultabile al seguente link: elle-strutture-ricettive-alberghiere-nellottica-dei-family-hotel/ – Foto: Ufficio stampa Regione Calabria – (ITALPRESS).

