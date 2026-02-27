Dal Parlamento Ue semplificazioni per le imprese a media capitalizzazione

ROMA (ITALPRESS) - Dal Parlamento Europeo nuove norme per rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese. Tre commissioni parlamentari hanno votato a favore delle proposte che introducono il concetto di piccole imprese a media capitalizzazione, e che estendono a queste ultime diverse esenzioni finora previste per le Pmi. L'obiettivo è evitare situazioni estreme, in cui gli obblighi di un'azienda aumentano drasticamente quando supera una certa soglia dimensionale. In base alle nuove norme, le piccole imprese a media capitalizzazione sono definite come aziende con meno di 1.000 dipendenti e un fatturato fino a 200 milioni di euro, o un totale attivo fino a 172 milioni di euro. Allo stesso tempo, il Parlamento vuole garantire che il sostegno a questo tipo di imprese non venga diluito e che le soglie siano riviste ogni cinque anni. In base alla nuova legge, le attuali esenzioni dagli obblighi di conservazione dei dati previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati saranno estese alle piccole imprese a media capitalizzazione quando trattano dati che non sono considerati ad alto rischio per i diritti dei soggetti coinvolti. gsl