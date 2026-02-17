Dal ministero delle imprese 50 mln per formare personale delle Pmi del Sud

ROMA (ITALPRESS) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha istituito un fondo di 50 milioni a fondo perduto per la formazione del personale delle Piccole e medie imprese nel Mezzogiorno. Le risorse rientrano nel Piano nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027". Possono accedervi le imprese di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le domande dovranno essere inviate dal 21 aprile al 23 maggio allo sportello online di Invitalia. I progetti di formazione potranno essere anche sovraregionali e dovranno rientrare nei settori aerospazio e difesa; salute, alimentazione, qualità della vita; industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente; turismo, patrimonio culturale e industria della creatività; agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente; tecnologie digitali; tecnologie pulite ed efficienti; biotecnologie; processi di transizione verde e digitale. Una quota del 40% è destinata alle filiere automotive, moda e arredamento. gsl