Home Video News Economia Dal ministero delle imprese 50 mln per formare personale delle Pmi del...
Dal ministero delle imprese 50 mln per formare personale delle Pmi del Sud
ROMA (ITALPRESS) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha istituito un fondo di 50 milioni a fondo perduto per la formazione del personale delle Piccole e medie imprese nel Mezzogiorno. Le risorse rientrano nel Piano nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027". Possono accedervi le imprese di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le domande dovranno essere inviate dal 21 aprile al 23 maggio allo sportello online di Invitalia. I progetti di formazione potranno essere anche sovraregionali e dovranno rientrare nei settori aerospazio e difesa; salute, alimentazione, qualità della vita; industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente; turismo, patrimonio culturale e industria della creatività; agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente; tecnologie digitali; tecnologie pulite ed efficienti; biotecnologie; processi di transizione verde e digitale. Una quota del 40% è destinata alle filiere automotive, moda e arredamento. gsl