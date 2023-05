LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – Il governo maltese ha pubblicato la terza strategia e piano d’azione per l’uguaglianza delle persone LGBTIQ+ per i prossimi cinque anni fino al 2027.

La strategia comprende 94 misure in materia di salute, istruzione, famiglia, sport e altre settori. La segretaria parlamentare per l’uguaglianza, Rebecca Buttigieg, ha spiegato che la strategia affronta le realtà sociali e mira anche ad affrontare la discriminazione nei confronti della comunità LGBTIQ+.

Secondo questo piano d’azione, il governo maltese introdurrà l’intervento chirurgico di riaffermazione di genere, un’operazione per le persone trans che vogliono che la loro identità ed espressione di genere siano allineate con il loro sesso.

La strategia include misure contro l’incitamento all’odio e la diffusione della disinformazione per promuovere una società più inclusiva in cui ogni persona possa godere dei diritti fondamentali.

altre misure si concentreranno sulla promozione della denuncia di reati contro le persone LGBTIQ+, nonchè sull’offerta di formazione inclusiva agli agenti di polizia e alle guardie di sicurezza.

Questa è la terza strategia nazionale per LGBTIQ+. Il piano è stato pubblicato una settimana dopo che ILGA Europe ha segnalato il fatto che il precedente piano nazionale maltese (2018-2022) non era stato ancora rinnovato.

Nonostante ciò, Malta è ancora al primo posto in Europa per la protezione LGBTIQ e i diritti umani. Negli ultimi anni, Malta ha compiuto enormi passi avanti nel migliorare i quadri giuridici e politici che hanno un impatto sulla vita delle persone LGBTIQ+. Le persone LGBTIQ+ ora possono sposarsi, adottare e donare il sangue.

– foto DOI –

(ITALPRESS).