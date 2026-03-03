VENEZIA (ITALPRESS) – Il bonus anziani finanziato con 69 milioni di euro, 3 milioni di euro per l’edilizia sociale, e 38 milioni di euro, disponibili da subito, a sostegno delle scuole dell’infanzia. Sono queste le novità più rilevanti che riguardano l’area del sociale, licenziate dalla Giunta regionale del Veneto e contenute nel bilancio di previsione 2026-2028 e relativi disegni di legge di stabilità e collegato.

“Il sociale la tutela delle persone più fragili, di anziani, delle persone con disabilità, e l’attenzione rivolta alle famiglie e alla cura dei più piccoli, sono sfide cruciali dell’oggi – interviene l’assessore regionale ai Servizi Sociali, alla Famiglia, alla Longevità e allo Sport, Paola Roma -. Una comunità coesa non può prescindere da un forte impegno rivolto alla tutela di coloro che più ne hanno bisogno. In questa direzione va lo stanziamento a bilancio di 69 milioni di euro a sostegno delle famiglie con anziani ospitati nelle RSA o per i caregiver di cui potranno beneficiare 14 mila persone”.

“L’obiettivo – aggiunge Roma-, è offrire risposte valide ai bisogni concreti della comunità, mettendo al centro la persona. Il bilancio di previsione appena licenziato, ampliando le risorse da spendere nel sociale, va in questa direzione. Per questo sforzo ringrazio il collega con delega al Bilancio, l’assessore Filippo Giacinti, che è riuscito a trovare nuove risorse da dedicare al sociale”.

