MILANO (ITALPRESS) – Atm dice addio al biglietto “usa e getta”: dal 7 maggio il ticket per accedere a bus, tram, filobus e metro diventa ricaricabile. RicaricaMi è il nuovo ticket pratico e veloce che consente di ricaricare in un unico biglietto fino a 30 viaggi senza costi aggiuntivi. Il nuovo ticket non è nominativo: può essere usato da persone diverse ma non contemporaneamente.

L’obiettivo è quello di evitare il più possibile lo spreco di biglietti a perdere e di carta in una visione concreta di sostenibilità ambientale, che incoraggia a ricaricare il biglietto anzichè buttarlo dopo ogni singolo viaggio. Per un periodo transitorio sarà comunque possibile utilizzare i vecchi ticket, che saranno validi fino al 30 novembre 2024. Per sensibilizzare e informare i clienti, da oggi è on air la campagna di comunicazione “Riduci. Riusa. RicaricaMi” nelle stazioni della metropolitana, alle fermate di superficie, a bordo dei mezzi e su tutti i canali digitali di Atm: sito web, app, social media. L’Azienda, inoltre, ha realizzato un video tutorial per spiegare come utilizzare e ricaricare il nuovo biglietto RicaricaMi. Infine, il personale di Atm sarà presente nelle principali stazioni della metropolitana per fornire a tutti i passeggeri l’assistenza necessaria. Il nuovo RicaricaMi è un biglietto elettronico: per utilizzarlo si avvicina al lettore sui tornelli della metropolitana o alle convalidatrici a bordo dei mezzi di superficie. In vista di questa evoluzione digitale, Atm ha installato 850 nuovi lettori in metropolitana che, grazie a una grafica personalizzata, indirizzeranno il passeggero nell’individuazione del punto di convalida. RicaricaMi può essere acquistato e ricaricato alle casse automatiche di Atm e nei punti vendita autorizzati come bar, edicole o tabacchi. Il ticket può contenere fino a 30 biglietti ordinari con la stessa tariffa e fino a 5 carnet. Per caricare una tariffa diversa bisogna prima esaurire i biglietti già caricati: per esempio, se RicaricaMi contiene 5 biglietti Mi1-Mi3, è necessario consumarli tutti prima di caricare un biglietto con tariffa Mi4-Mi5. Possono essere caricate le tariffe di tutte le zone del sistema integrato STIBM (Mi1-Mi9). Si ricorda che i biglietti caricati su RicaricaMi possono essere utilizzati anche sulle tratte ferroviarie di Trenord e sui mezzi di trasporto dei gestori extraurbani che operano nel territorio del Sistema tariffario STIBM.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Atm