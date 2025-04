Dai Duran Duran a Brunori Sas, grande spettacolo alla Radio Norba Arena della Fiera Levante di Bari

BARI (ITALPRESS) – Nel Centro Congressi della Fiera del Levante di Bari è stata presentata la programmazione estiva della Radio Norba Arena, location allestita all’interno del quartiere fieristico nella quale si esibiranno importanti nomi della musica, icone internazionali come i Duran Duran e protagonisti della nuova scena italiana. Durante la conferenza stampa sono intervenuti gli assessori del Comune di Bari Paola Romano (delega alla Cultura) e Pietro Petruzzelli (delega al Turismo); il presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli; il presidente di Radio Norba, Marco Montrone; l’amministratore di Bass Culture srl, Vincenzo Bellini.

“La Fiera del Levante si appresta ad essere sempre più uno spazio culturale del quale la città ha bisogno – ha dichiarato l’assessora Paola Romano. Con questo progetto per i prossimi 5 anni si appresta ad essere uno dei luoghi della cultura per eccellenza dell’intero territorio pugliese”. “Questa partnership tra Nuova Fiera del Levante, Bass Culture e Radio Norba rappresenta un pezzo importante per l’attrattività turistica della nostra città perché i grandi eventi musicali determinano un flusso in entrata importante per la nostra città. Vuol dire tante attività che vivono grazie a questo indotto – ha commenta l’assessore Pietro Petruzzelli – La Fiera del Levante esprime la sua potenzialità non solo per gli eventi di natura fieristica, ma anche per attrarre eventi sportivi e musicali importanti per tutta la terra di Bari”.

Importante il dato delle vendite, aperte da marzo all’annuncio del primo concerto, quello dei Duran Duran: Con oltre 40.000 biglietti venduti, la programmazione attira un pubblico variegato, con il 70% dei partecipanti provenienti da tutta Italia e il 30% da Paesi come Stati Uniti, Spagna, Francia, Svizzera e Austria.

Questi numeri raccontano il prestigio del cartellone, confermando Bari come una città sempre più protagonista sulla scena musicale internazionale, grazie alla sua vivacità culturale, alla bellezza dei suoi spazi e alla capacità di accogliere eventi di altissimo profilo. Un vero e proprio punto di riferimento per artisti e appassionati di musica.

“Dalla collaborazione tra nuova Fiera del Levante, Bass culture e Radio Norba è nato questo nuovo format con il quale per 5 anni andremo a concentrare nel periodo estivo concerti e spettacoli in modo da creare un nuovo contenitore nella città – ha dichiarato Gaetano Frulli -. La sfida che abbiamo voluto lanciare durante le due ultime edizioni della Campionaria, grazie alla collaborazione tra questi nostri partner e attraverso le competenze di tutti noi, permetterà alla Fiera del Levante di vivere anche in un periodo nel quale solitamente non si organizzano manifestazioni fieristiche”.

La Radio Norba Arena sarà un’area allestita nella Fiera del Levante. Il palco sarà montato all’interno dell’area 47 del quartiere fieristico, fatta eccezione per il live dei Duran Duran (una delle quattro date italiane del celebre gruppo inglese). Per questa occasione sarà utilizzata l’area 71, dalle dimensioni maggiori.

“Siamo molto felici di poter “titolare” questo nuovo contenitore musicale ed avviare una nuova progettualità con partner di primo piano quali Nuova Fiera del Levante e Bass Culture a cui va dato il merito di aver acceso una nuova fiamma che, con il nostro sostegno editoriale, cercheremo di alimentare costantemente – ha affermato Marco Montrone -.‘abbiamo sposato una proposta artistica di assoluta qualità, trasversale per genere, intergenerazionale e pienamente in linea con le scelte musicali che quotidianamente proponiamo nel palinsesto radiofonico di Radio Norba’. La stagione musicale prenderà il via il 18 giugno con un evento d’eccezione e chiuderà dopo circa un mese, il 19 luglio. Un cartellone importante con 12 appuntamenti che si pone come un viaggio sonoro che attraversa generi, epoche e stili”.

“Dopo il successo del concerto di Calcutta dello scorso giugno, che ha richiamato oltre 15.000 spettatori alla Fiera del Levante, la collaborazione con Nuova Fiera del Levante si è ulteriormente rafforzata, dando vita alla Radio Norba Arena: un nuovo punto di riferimento per la musica live a Bari – spiega Vincenzo Bellini -. Con una programmazione di altissimo livello, che si estende tra giugno e luglio, portiamo in città alcuni dei più grandi nomi della scena nazionale e internazionale, contribuendo a trasformare Bari in un autentico crocevia culturale di respiro europeo. Il programma include anche alcune delle tappe più attese del Locus Festival, rafforzando ulteriormente il legame tra musica, territorio e innovazione”.

Il 18 giugno sul palco saliranno i Duran Duran, leggende viventi del pop-rock britannico, pionieri del synth-pop e autentici dominatori delle classifiche mondiali dagli anni ’80 a oggi. Con all’attivo due Grammy Awards, due Brit Awards e otto riconoscimenti alla carriera – tra cui l’Ivor Novello per il contributo straordinario alla musica britannica – il gruppo promette una performance carica di energia e nostalgia, tra hit planetarie come “Hungry like the Wolf”, “Ordinary World” e “Come Undone”.

Il 3 luglio, nell’unica tappa pugliese del suo tour estivo, si esibirà Bresh, una delle voci più autentiche e riconoscibili della scena urban italiana. Proveniente dalla “Drilliguria”, movimento musicale genovese che fonde lo spirito cantautorale con le sonorità urban contemporanee, Bresh si distingue per uno stile narrativo diretto e immediato, capace di arrivare dritto al cuore. Dopo 27 anni dalla loro leggendaria esibizione, tornano sul palco della Fiera del Levante di Bari gli Oesais, irresistibile parodia dei fratelli Gallagher firmata dal duo comico Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo.

Il 4, 5, 7 e 8 luglio, tra chitarre distorte e testi irriverenti, si alterneranno momenti di pura comicità e musica travolgente, per uno show che fonde lo spirito del britpop con la più brillante ironia molfettese. Il 12 luglio, in esclusiva regionale per il Locus Festival, riflettori puntati sui CCCP – Fedeli alla linea, band simbolo del punk-rock italiano, protagonisti indiscussi della controcultura musicale anni ’80. Il loro ritorno è un evento attesissimo, una vera e propria “ultima chiamata” carica di significato storico, tra provocazione politica e sonorità graffianti.

Due giorni dopo, il 14 luglio, sarà Antonello Venditti a salire sul palco con un appuntamento speciale: “Notte prima degli esami – 40th Anniversary (2025 edition)”. Un viaggio emozionante attraverso i suoi classici intramontabili, da “Roma Capoccia” a “Giulia”, per celebrare quarant’anni di una delle canzoni più amate della musica italiana. Il 16 luglio si accendono i riflettori su IRAMA, tra gli interpreti più talentuosi e versatili del panorama italiano contemporaneo. Con una vocalità potente e uno stile che fonde pop, elettronica e influenze latine, l’artista porterà sul palco un set ricco di energia e passione. Il giorno seguente, 17 luglio, riprendono gli eventi del Locus festival con il concerto di Nile Rodgers & Chic, autentico monumento della musica mondiale.

Dall’inconfondibile groove funk-disco degli anni ’70 alle collaborazioni leggendarie con Daft Punk, Madonna e David Bowie, Nile Rodgers è un ponte vivente tra generazioni e stili. La tappa rappresenta un’esclusiva per il Sud Italia. Il 18 luglio continua il Locus festival con Brunori Sas, tra i cantautori più intensi e apprezzati della scena italiana. Con il nuovo album L’albero delle noci, Brunori promette uno spettacolo emozionante, fatto di storie intime e riflessioni esistenziali, in bilico tra poesia e realtà quotidiana.

Gran finale il 19 luglio con una serata dedicata alla nuova generazione: Nayt e Psicologi, due delle voci più significative del panorama urban contemporaneo. Diversi per stile e approccio – il primo più lirico e introspettivo, il secondo incline alla contaminazione tra indie e rap – insieme rappresentano la voce autentica della Generazione Z. Due live in esclusiva regionale, per concludere con uno sguardo verso il futuro il Locus festival e l’intera programmazione della Radio Norba Arena nella Fiera del Levante. I biglietti dei concerti sono disponibili (in base ai concerti) sui circuiti Ticketone, Vivaticket, Dice e Ticketmaster.

