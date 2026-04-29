ROMA (ITALPRESS) – Con oltre 70 mila unità vendute in Francia dal lancio nel 2021 e il primato nel segmento C tra i clienti privati nel 2024, Dacia Jogger continua a consolidare la presenza sul mercato grazie a un’offerta che punta su concretezza e accessibilità. La nuova gamma introduce aggiornamenti significativi, a partire dalla motorizzazione Hybrid 155 che sostituisce la precedente Hybrid 140, e offre adesso 155 cavalli e 170 Nm di coppia. Abbinata a una trasmissione automatica elettrificata, questa soluzione offre prestazioni superiori e un’efficienza migliorata, con consumi ed emissioni ridotti del 10%. In ambito urbano, Jogger può viaggiare fino all’80% del tempo in modalità completamente elettrica, con avviamento sempre a zero emissioni. Accanto all’ibrido debutta il nuovo Eco-G 120, motore bi-fuel benzina/GPL da 120 cavalli che amplia ulteriormente l’offerta di motorizzazioni.

Disponibile dal primo trimestre 2026, anche con trasmissione automatica a doppia frizione nelle versioni più ricche, questa unità punta a contenere i costi di utilizzo. L’autonomia cresce sensibilmente grazie al serbatoio GPL maggiorato: fino a 1.480 km complessivi tra benzina e gas. Il listino parte da 18.800 euro per la versione Essential a cinque posti, confermando il posizionamento su prezzi accessibili del modello.

Resta in gamma anche il motore TCe 110, disponibile fino alla versione Extreme, mentre l’allestimento Journey, si distingue perchè orientato a comfort e dotazioni tecnologiche superiori, includendo di serie un sistema multimediale evoluto con navigazione connessa, impianto audio Arkamys, telecamere Multiview, retrovisori ripiegabili elettricamente e sedili riscaldati, oltre a finiture interne inedite. Sul fronte sicurezza e tecnologia, Jogger si aggiorna con nuovi sistemi di assistenza alla guida conformi alle ultime normative europee, tra cui frenata automatica d’emergenza e monitoraggio dell’attenzione del conducente. Si aggiornano anche le dotazioni interne grazie al nuovo display centrale da 10 pollici, al quadro strumenti digitale e a soluzioni come il caricatore wireless e il comando del cambio E-Shifter. I prezzi vanno dai 18.800 euro della versione Essential Eco-G 120 a cinque posti, ai 28.700 euro della Journey Hybrid 155 a sette posti.

foto: ufficio stampa Renault Grouip Italia

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