Dacia Bigster offre ampia gamma equipaggiamenti

ROMA (ITALPRESS) – Dacia Bigster risponde alle principali esigenze dei clienti del segmento C-SUV in termini di equipaggiamenti, ponendo l’accento sul comfort e sulla facilità d’uso quotidiano, offrendo un’ampia gamma disponibile in opzione o di serie a seconda degli allestimenti. L’accesso a Bigster è facilitato dalla chiave Keyless Entry e dal portellone posteriore ad azionamento elettrico. Quest’ultimo, di serie su Bigster Journey e in opzione su Extreme, può essere azionato in tre modi: premendo il pulsante sul portellone situato accanto alla luce della targa, il pulsante posizionato in plancia oppure il comando presente sulla chiave.Tutte le versioni di Bigster sono dotate di serie di touchscreen centrale da 10,1″, che garantisce ergonomia di utilizzo e una chiara visibilità dei menu da utilizzare.

Bigster Essential ed Expression dispongono del sistema multimediale Media Display con 4 altoparlanti e connettività wireless Apple CarPlay/Android Auto. Le versioni Extreme e Journey dispongono del sistema multimediale Media Nav Live che, in più, offre la navigazione connessa con informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e mappe aggiornate per 8 anni. Media Nav Live è abbinato al sistema audio Arkamys 3D dotato di 6 altoparlanti. Per il massimo piacere di guida, Bigster è dotato di serie di quadro strumenti digitale da 7” (versioni Essential ed Expression) o 10″ (Extreme e Journey). Lo schermo a colori è personalizzabile e consente al conducente di visualizzare in modo ideale le informazioni che ritiene più utili.

I clienti di Bigster apprezzeranno anche il climatizzatore bi-zona con bocchette dell’aria per i passeggeri dei sedili posteriori, il tetto panoramico apribile, il caricabatterie wireless per lo smartphone, equipaggiamenti disponibili in opzione o di serie, a seconda degli allestimenti, per personalizzare al meglio ciò che il guidatore ritiene indispensabile per le proprie esigenze di mobilità, dal viaggio con la famiglia, agli spostamenti quotidiani in città, fino alle lunghe percorrenze coperte per esigenze lavorative.

L’ergonomia del posto guida è di fondamentale importanza per la sicurezza. Nella versione Journey, Dacia Bigster è dotato di serie di un sedile con altezza della seduta e inclinazione dello schienale regolabili elettricamente e dotato di supporti lombari regolabili manualmente. Bigster Journey ed Extreme sono dotati di serie anche di Adaptive Cruise Control (ACC) nelle versioni hybrid, che risponde alle aspettative dei clienti privati o business per i lunghi viaggi.

