TORINO (ITALPRESS) – “Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus”. E’ quanto scrive su X l’ad di Tether, Paolo Ardoino. “Sin dall’inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di Euro nel club”.

Secondo fonti vicine a Exor, la società non intende vendere la propria partecipazione in Juventus né a Tether né ad altri soggetti. La Juventus non è in vendita, hanno aggiunto le stesse fonti.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).