ROMA (ITALPRESS) – Whoopi Goldberg, al secolo Caryn Elaine Johnson, compie 70 anni (il 13 novembre). Nata a New York City, fin da giovane mostra interesse per il teatro e la comicità. All’inizio degli anni settanta abbandona la scuola per partecipare ai musical di Broadway, a New York. Cattura l’attenzione di Steven Spielberg che nel 1985 le offre la parte di protagonista ne Il colore viola, dove si aggiudica subito diversi riconoscimenti, tra i quali un Golden Globe e la nomination agli Oscar come miglior attrice. Nello stesso anno, vince un Grammy Award per il disco Whoopi Goldberg: Original Broadway recording e un Drama Desk Award per il musical Whoopi Goldberg. Nei successivi anni ottanta, dimostra di saper recitare ruoli drammatici ma anche comici, ne sono una prova Jumpin’ Jack Flash e Il grande cuore di Clara. Nel 1990 per Ghost – Fantasma si aggiudica il secondo Golden Globe, vince un Saturn Award per la miglior attrice non protagonista (film) e riceve l’Oscar come miglior attrice non protagonista. Grazie a questo riconoscimento, la Goldberg divenne la seconda attrice afroamericana della storia a ricevere un Oscar, a 51 anni dalla vittoria di Hattie McDaniel per Via col vento (1939). Il personaggio della sensitiva Oda Mae Brown ottiene consensi di critica e pubblico, tanto che nel 2008 Premiere Magazine la classifica al 95° tra le cento più grandi interpretazioni di tutti i tempi.

Nel 1992, con I protagonisti e Sister Act – Una svitata in abito da suora (per il quale si aggiudica una nomination ai Golden Globe) accresce il suo successo. L’affetto del pubblico per Whoopi Goldberg si vede proprio grazie a Sister Act, che per otto mesi si rivela uno dei VHS più venduti e richiesti. Nel 1993 reinterpreta il ruolo di Maria Claretta in Sister Act 2 – Più svitata che mai. Nel 1994 è la prima donna a presentare gli Academy Awards, esperienza che ripete nel 1996, 1999 e nel 2002, aggiudicandosi anche due candidature agli Emmy Award. In televisione recita come guest star (nel doppio ruolo di se stessa e di una fotografa di cani) in due episodi della sitcom La tata. Nel 2002 vince un Emmy Award per la trasmissione televisiva Beyond Tara: La vita straordinaria di Hattie McDaniel e si aggiudica un Tony Award ed un Drama Desk Award per il musical Millie. Dal 2006 conduce il programma per l’ABC The View, che nel 2009 le fa guadagnare un Daytime Emmy Award come migliore Talk Show. Nel giugno 2025 annuncia la sua partecipazione alla longeva soap di Rai 3 Un posto al sole. Il suo personaggio debutterà in una storyline speciale come “recurring character” in alcuni episodi in onda nel 2026.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).