Tommaso Paradiso annuncia il suo nuovo singolo “Agitare coca cola”

MILANO (ITALPRESS) – Tommaso Paradiso annuncia il nuovo singolo “Agitare coca cola”, da venerdì 19 giugno su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Columbia Records – Sony Music Italy, già disponibile in presave. Racconto di un amore estivo gassato e imprevedibile, “Agitare coca cola” racchiude tutta la tensione elettrica di quell’incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi svanisce.

L’adrenalina degli sbagli, le sponsorizzate che ti fregano, le notti di Champions League, le foto che spaccano il telefono: frammenti sparsi di un’infatuazione contemporanea messi a fuoco attraverso lo sguardo cinematografico e la malinconia solare di Tommaso Paradiso – con la produzione di Simonetta – in un pop d’autore destinato ad accompagnare l’estate 2026.

Dopo il grande successo de “I romantici” – certificato Disco d’Oro – e del tour nei Palasport, Tommaso Paradiso è pronto a tornare dal vivo con una serie di appuntamenti estivi nel mese di luglio.

In scaletta, oltre alle canzoni del nuovo album “Casa Paradiso” e ai pezzi più iconici del suo repertorio, ci sarà anche il nuovo singolo “Agitare coca cola” pronto a incontrare il pubblico per la prima volta nella dimensione del live.

Il tour estivo, prodotto da Live Nation, farà tappa il 14 luglio al Bassano Music Park di Bassano del Grappa (VI), il 16 luglio allo Stadio del Mare di Pescara, il 18 luglio al Sotto il Vulcano Fest di Catania, il 21 luglio all’Oversound Music Festival di Bari, il 23 luglio al SalernoSounds di Salerno e il 25 luglio all’Alguer Summer Festival di Alghero.

-Foto ufficio stampa Goigest-

(ITALPRESS).