Da Salt Lake City a Doha: alle porte un altro week-end internazionale con 48 azzurri in pedana

ROMA (ITALPRESS) – È alle porte un nuovo grande weekend internazionale per due delle tre armi della scherma azzurra: tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City per la sciabola mentre la spada disputa a Doha il primo Grand Prix di specialità della stagione.

Sono complessivamente 48 gli atleti italiani attesi in pedana tra Stati Uniti e Qatar. Da giovedì 22 a domenica 25 gennaio, trasferta americana per 12 sciabolatrici e altrettanti sciabolatori. Le prime due giornate saranno dedicate ai turni preliminari, prima per le donne e poi per gli uomini, mentre sabato si vivrà il clou delle gare individuali con i tabelloni principali e domenica la chiusura sarà riservata alle prove a squadre.

Rappresenteranno l’Italia nella competizione individuale femminile Michela Battiston (numero 7 al mondo), Mariella Viale (22), Chiara Mormile (23), Eloisa Passaro (56), Claudia Rotili (61), Manuela Spica (65), Alessia Di Carlo (72), Carlotta Fusetti (97), Michela Landi (126), Rebecca Gargano (151), Vittoria Mocci (156) ed Elisabetta Borrelli. Nella kermesse maschile, invece, mancheranno a scopo precauzione Luca Curatoli e Michele Gallo, alle prese con problemi fisici: in pedana gli azzurri Pietro Torre (attualmente in 22^ posizione del ranking), Dario Cavaliere (41), Leonardo Dreossi (52), Matteo Neri (69), Edoardo Cantini (73), Cosimo Bertini (76), Mattia Rea (122), Marco Mastrullo (129), Marco Stigliano (146), Daniele Franciosa (201), Francesco Bonsanto (229) e Lupo Veccia Scavalli (271).

Definiti anche i quartetti per le gare a squadre di domenica: tra le donne il team italiano si schiererà con Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Vittoria Mocci; nella prova degli uomini saranno in formazione Pietro Torre, Dario Cavaliere, Matteo Neri e Cosimo Bertini. Con i CT Andrea Aquili per il settore femminile e Andrea Terenzio per il maschile, lavoreranno al Salt Palace Convention Center di Salt Lake City i tecnici Raffaele Forcella e Cristiano Imparato, il medico Jacopo Kowalczyk e i fisioterapisti Federica Balbi e Giuseppe Di Segni.

Per la spada c’è il Grand Prix in Qatar, tappa d’élite del circuito che prevede solo competizioni individuali a punteggio maggiorato. Sulle pedane del complesso Aspire si comincia venerdì con le qualificazioni femminili e si prosegue sabato con i preliminari della gara maschile. Gran finale domenica con i tabelloni principali fino all’assegnazione delle medaglie. Tra le donne saranno impegnate le spadiste azzurre Giulia Rizzi (numero 3 al mondo), Alberta Santuccio (4), Rossella Fiamingo (11), Sara Kowalczyk (18), Lucrezia Paulis (22), Federica Isola (29), Roberta Marzani (39), Nicol Foietta (51), Gaia Caforio (65), Alessandra Bozza (74), Carola Maccagno (86) e Gaia Traditi (301).

Nella prova degli uomini, invece, in pedana Davide Di Veroli (al 4° posto nella classifica mondiale), Matteo Galassi (7), Andrea Santarelli (24), Gianpaolo Buzzacchino (39), Valerio Cuomo (46), Simone Mencarelli (59), Filippo Armaleo (128), Enrico Piatti (147), Giulio Gaetani (186), Fabrizio Cuomo (232), Fabio Mastromarino (345) ed Ettore Leporati (740). Insieme ai Commissari tecnici Dario Chiadò per il gruppo femminile e Diego Confalonieri per il maschile, saranno a Doha i maestri Roberto Cirillo, Maurizio Mencarelli e Daniele Pantoni, e i fisioterapisti Benedetto Coraci e Marco Sciunnacche.

