Da New York a Barcellona, nasce un nuovo percorso internazionale per gli studenti italiani

di Stefano Vaccara

NEW YORK (ITALPRESS) – Un anno scolastico diviso tra Barcellona e New York, continuando a seguire il curriculum italiano ma immergendosi in due realtà linguistiche e culturali diverse. È la principale novità dell’accordo quadriennale siglato tra la Scuola d’Italia Guglielmo Marconi di New York e la Scuola Italiana di Barcellona per rafforzare la mobilità internazionale degli studenti italiani. Il Memorandum of Understanding è stato promosso da Francesco D’Anna, direttore del programma Study Abroad della Scuola d’Italia, e Antonio Gucciardo della Scuola Italiana di Barcellona e firmato dai dirigenti Patrizia Carfagna e Anthony Martire. Per la parte americana ha collaborato anche la coordinatrice del liceo Beatrice Innocenti, mentre a D’Anna è stato affidato il coordinamento dell’attuazione dell’accordo.

L’intesa trova ora una prima applicazione concreta con il bando Study Abroad per l’anno scolastico 2027/28, rivolto agli studenti attualmente iscritti al secondo, terzo e quarto anno delle scuole superiori. A New York sarà possibile frequentare un quadrimestre oppure l’intero anno scolastico alla Guglielmo Marconi, unica scuola paritaria con liceo scientifico legalmente riconosciuto dallo Stato italiano in Nord America. Gli studenti seguono le materie previste dall’ordinamento italiano, con insegnamenti in italiano e inglese. La novità più significativa è riservata agli studenti che frequentano attualmente il terzo anno del Liceo Scientifico: potranno trascorrere un quadrimestre a Barcellona e l’altro a New York, scegliendo anche in quale delle due città iniziare l’anno.

L’obiettivo è mantenere la continuità didattica italiana aggiungendo un’immersione nelle culture e nelle lingue italiana, inglese e spagnola. Il bando mette in evidenza anche l’impegno economico richiesto alle famiglie. Per New York la retta è di 5.000 dollari più 500 di registration fee per un quadrimestre e di 8.000 più 500 per l’intero anno, ai quali vanno aggiunti alloggio, assicurazione, viaggio e visto. Per il percorso integrato, il quadrimestre di Barcellona costa 3.000 euro, comprensivi di frequenza, tutor per il minore e coperture assicurative, mentre quello newyorkese costa 5.000 dollari più 500 di iscrizione.

Le preadesioni sono aperte dal 1° ottobre 2026 al 15 febbraio 2027. I candidati sosterranno anche un colloquio individuale via Zoom e la graduatoria terrà conto della media scolastica, del voto di comportamento e delle motivazioni personali e familiari. La graduatoria finale sarà pubblicata entro il 28 febbraio.

-Foto www.lascuoladitalia.org-

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