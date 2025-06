Da Misurata il sostegno per la forza di pace a Tripoli

MISURATA (LIBIA) (ITALPRESS) – In Libia si rafforza il sostegno di Misurata alle iniziative del Consiglio presidenziale per la creazione di una forza congiunta destinata a mantenere la sicurezza nella capitale Tripoli e per prevenire eventuali scontri. “I cittadini di Misurata esprimono pieno sostegno alla decisione del Consiglio presidenziale di istituire una forza di sicurezza congiunta per mantenere la pace a Tripoli, denominata Forza di Supporto della Direzione della Sicurezza di Tripoli”, ha dichiarato Salem Karouad, uno dei notabili della città, in un’intervista alla Italpress.

Il notabile libico ha spiegato che questa misura “va nell’interesse della stabilità del Paese e del rafforzamento dello stato di diritto nella capitale”. L’esponente ha sottolineato che la forza include figure ampiamente accettate, tra cui il capitano Mohamed Al-Hassan, che ha avuto – secondo le sue parole – “un ruolo attivo fin dalle prime ore degli ultimi scontri nel mantenere il cessate il fuoco lungo le linee di contatto”.

Il leader locale ha inoltre affermato che la formazione di questa forza dimostra l’impegno del Consiglio presidenziale nel ridurre la tensione militare a Tripoli, rispondendo così alla crescente domanda popolare di porre fine all’insicurezza. Questa posizione si inserisce in un contesto di crescente sostegno locale da parte di diverse componenti politiche e sociali alla creazione di una forza unificata di mantenimento della pace, incaricata di garantire la sicurezza nella capitale e di impedire il ritorno del Paese al caos.

