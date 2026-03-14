Da Malta solidarietà ai Paesi del Golfo in seguito agli attacchi dell’Iran nella regione

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha ribadito la propria solidarietà ai partner del Golfo e del Medio Oriente in seguito all’escalation delle tensioni legate agli attacchi dell’Iran nella regione. Il vice premier e ministro degli Esteri, Ian Borg, ha invitato alla moderazione, alla de-escalation e alla diplomazia per ristabilire stabilità e sicurezza.

Durante una cena di Iftar tenutasi ieri a Mdina con ambasciatori e alti diplomatici dei Paesi del Golfo, del Medio Oriente e del Nord Africa presenti a Malta, Borg ha detto: “Siamo profondamente grati ai nostri partner nel Golfo per l’assistenza immediata offerta ai residenti e ai viaggiatori maltesi nella regione”. Borg ha aggiunto che Malta resta impegnata a intensificare il proprio impegno con i Paesi del Golfo e del Medio Oriente, promuovendo al contempo una cooperazione più stretta tra questi Stati e l’Unione europea e che Malta continuerà a sostenere una pace basata sul diritto internazionale e sul rispetto della sovranità degli Stati.

– foto Ministero degli Esteri di Malta –

(ITALPRESS).