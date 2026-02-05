Da Bonzi a Tomba fino ai quattro di Milano-Cortina: la storia dei portabandiera

In principio fu Leonardo Bonzi. Nel 1924, alla prima edizione dei Giochi Olimpici invernali di Chamonix, il bobbista milanese ebbe l'onore di portare il tricolore nella cerimonia d'apertura, dando inizio a una tradizione che attraversa quasi un secolo di sport azzurro. Negli anni '50 e '60, i portabandiera italiani riflettevano le stelle delle rispettive discipline, ma furono gli anni '80 e '90 a segnare un periodo d'oro per gli sport invernali italiani. Paul Hildgartner, leggenda dello slittino, fu portabandiera a Sarajevo 1984 e Calgary 1988, incarnando tecnica e continuità sportiva. Negli stessi anni, Alberto Tomba diventò il volto dello sci alpino, simbolo di carisma e successo, capace di catturare l'attenzione globale. Nel nuovo millennio, i portabandiera sono stati scelti per combinare performance e visibilità. . A Salt Lake City 2002 fu Isolde Kostner, a Torino 2006 la giovane Carolina Kostner. Più recentemente, a PyeongChang 2018 e Pechino 2022, Arianna Fontana e Michela Moioli hanno portato il tricolore, con Fontana prima donna dello short track a ricevere questo onore e Moioli simbolo dello snowboard. Milano Cortina 2026 segna un'innovazione storica: per la prima volta quattro portabandiera, due donne e due uomini, guideranno la delegazione in sedi diverse. A Milano sfileranno Arianna Fontana (short track) e Federico Pellegrino (sci di fondo) mentre a Cortina d'Ampezzo toccherà a Federica Brignone (sci alpino), e Amos Mosaner (curling).