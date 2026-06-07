Da Axion Space e Prada lo strato interno della tuta spaziale di nuova generazione

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Oggi Axiom Space e Prada hanno presentato il Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG), il capo progettato per essere indossato dagli astronauti all’interno della tuta spaziale di nuova generazione Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). Come strato interno ad alte prestazioni della AxEMU, il LCVG è stato sviluppato per proteggere gli astronauti dagli elementi esterni durante l’esplorazione della superficie lunare, che l’umanità si appresta a raggiungere nuovamente per la prima volta dopo oltre 50 anni.

“Il futuro dell’esplorazione spaziale non sarà costruito da un singolo soggetto, e la nostra collaborazione con Prada ne è la dimostrazione”, ha dichiarato Jonathan Cirtain, CEO e Presidente di Axiom Space. “Unendo il meglio dell’ingegneria aerospaziale con l’eccellenza artigianale e la progettazione avanzata di prodotto, abbiamo creato un capo che nessuna delle due aziende avrebbe potuto realizzare autonomamente. È esattamente questo tipo di approccio trasversale tra settori diversi che definirà la prossima era del volo spaziale umano”, ha aggiunto.

La collaborazione per lo sviluppo del LCVG ha beneficiato dell’expertise di Prada nelle tecniche di lavorazione a maglia e nel design innovativo. “Il risultato è un capo di nuova generazione progettato con sofisticate tecniche di modellazione 3D e in grado di garantire raffreddamento e ventilazione, migliorando al contempo il comfort durante attività extraveicolari fino a otto ore – si legge in una nota -. La consolidata competenza di Prada nei materiali ad alte prestazioni ha inoltre contribuito all’identificazione e alla selezione di fibre tecniche che consentono di utilizzare il capo ripetutamente nel corso di missioni di lunga durata”.

Nel 2024, Axiom Space e Prada avevano presentato lo strato esterno della AxEMU, un capo in grado di resistere alle estreme variazioni termiche e all’ambiente ricco di micrometeoriti del Polo Sud lunare, realizzato con il contributo di Prada nel design e nello sviluppo di prodotto. Estendere la collaborazione alla progettazione del LCVG ha rappresentato un’evoluzione naturale della partnership, passando dal guscio protettivo più esterno allo strato più vicino al corpo dell’astronauta, dove termoregolazione, comfort e affidabilità sono elementi fondamentali. “Quando abbiamo presentato la AxEMU, avevamo annunciato che la collaborazione tra Prada e Axiom Space sarebbe proseguita oltre quel primo traguardo. Oggi siamo orgogliosi di presentare un nuovo risultato, nato dalla combinazione unica tra le conoscenze pionieristiche di Axiom Space e il know-how di Prada nel design, nella modellistica e nei materiali avanzati, al servizio del ritorno dell’umanità sulla superficie lunare – ha dichiarato Lorenzo Bertelli, Chief Marketing Officer e Head of Sustainability del Gruppo Prada -. Guardiamo con entusiasmo al prosieguo di questa collaborazione con Axiom Space, continuando a superare i rispettivi confini ed esplorando insieme nuove frontiere”.

Durante le attività extraveicolari, il corpo degli astronauti genera una notevole quantità di calore metabolico. “Il LCVG – prosegue la nota – consente di far circolare acqua fredda attraverso una rete di tubi distribuiti lungo i principali gruppi muscolari, assorbendo il calore e trasferendolo al sistema portatile di supporto vitale della tuta, da cui viene poi dissipato nello spazio. A differenza dei sistemi di raffreddamento tradizionali, il LCVG di Axiom Space integra un circuito di raffreddamento completamente ridondante, garantendo la disponibilità di un sistema di riserva in caso di guasto del circuito principale. Quando gli astronauti torneranno sulla Luna nell’ambito della missione Artemis IV della NASA, il LCVG sarà uno dei pochi strati di protezione tra loro e l’ambiente ostile dello spazio. Il capo svolge anche una funzione di ventilazione: un circuito separato convoglia ossigeno fresco sul volto dell’astronauta ed elimina l’anidride carbonica espirata. Il gas viene quindi reindirizzato al sistema di supporto vitale, dove la CO2 viene rimossa prima che l’ossigeno venga nuovamente ricircolato”.

“Per ogni minuto trascorso dagli astronauti all’esterno del veicolo, il LCVG deve lavorare per mantenerli al sicuro – ha dichiarato Russell Ralston, Senior Vice President of Spacecraft Development di Axiom Space -. Gestisce il loro ambiente termico, supporta la respirazione e lo fa mentre gli astronauti spingono il proprio corpo al limite. Il lavoro svolto insieme a Prada ha portato queste capacità a un livello che non avremmo potuto raggiungere da soli”.

– Foto ufficio stampa Gruppo Prada –

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