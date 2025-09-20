MILANO (ITALPRESS) – E’ in corso in tutta Europa un cyberattacco informatico contro un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco, che ha interrotto le operazioni in diversi aeroporti, tra i quali anche Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra. Si registrano ritardi e cancellazioni dei voli. Secondo l’aeroporto di Bruxelles, l’attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, consentendo solo le procedure di check-in e imbarco manuali.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).