ROMA (ITALPRESS) – Dopo un venerdì da protagonista, Sara Curtis (Esercito/CS Roero) si conferma la stella assoluta, in chiave azzurra, della 62esima edizione del Trofeo Settecolli. La 19enne piemontese nuota in 52″69 un 100 stile libero femminile con un parterre olimpico e termina la gara al terzo posto, centrando il record italiano. E’ la prima italiana della storia a scendere sotto il muro dei 53″. Curtis si arrende solo alla hongkonghese Siobhan Haughey, seconda in 52″52, e soprattutto all’olandese Marrit Steenbergen, che tocca in 51″68 e firma così il nuovo record del mondo. “Sono contentissima, era il mio obiettivo stagionale e sono felice di averlo centrato qui a Roma. Ho dato tutto, volevo scendere sotto il 53 secondi il prima possibile. È molto motivante nuotare accanto a campionesse del calibro di Steenbergen: è stato bello vedere il record del mondo crollare”, le parole, ai microfoni di RaiSport, della teenager azzurra. Bene anche Emma Virginia Menicucci (CS Esercito/CC Aniene), quinta in 53″92, e Chiara Tarantino (Fiamme Gialle-Nuoto/In Sport Rane Rosse), sesta in 54″33.

A ruota zampata di Nicolò Martinenghi (CC Aniene) nei 100 rana. Il 26enne di Varese nuota in 59″79 e chiude terzo dietro all’atleta neutrale Ivan Kozhakin (59″49) e al tedesco Melvin Imoudu (59″78). “Alla vigilia avevo detto che questa è una distanza un po’ più ‘amica’ per me, visto il mio stato di forma. Sono contentissimo del terzo posto. Scendere sotto l’1’00” era un mio obiettivo: devo dire che oggi è stata una bellissima gara. Sono riuscito a fare quello che volevo e come volevo”, ha detto Martinenghi. Più indietro gli altri azzurri: quinto Gabriele Mancini (Marina Militare/CN Torino) in 59″86, sesto Ludovico Art Viberti (Fiamme Oro/CN Torino) in 1’00″24 e settimo Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto) in 1’00″43. Benedetta Pilato (CC Aniene) si prende quindi i 50 rana. La classe 2005 pugliese tocca in 30″00 e rifila quasi mezzo secondo a Lisa Angiolini (CS Carabinieri/Virtus Buonconvento), seconda in 30″49. Terza l’irlandese Mona Mc Sharry in 30″66. “Spero di migliorare sempre di più il mio 50, ovviamente i miei standard sono più alti”, l’analisi di Pilato.

Nelle altre gare, Federico Burdisso (CS Esercito) vince i 200 farfalla. Il 24enne azzurro ferma il cronometro sull’1’55″10, precede di quattro decimi l’ungherese Richard Marton (1’55″51) e scende sotto il tempo limite per la qualificazione agli Europei di Parigi. Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/My Sport) vince i 400 misti. Il ligure nuota in 4’13″37 e, grazie a un’ottima frazione a stile, batte l’ungherese Gabor Zombori, secondo in 4’14″55. Terzo Emanuele Potenza (Fiamme Oro/Livorno Acquatics Asd) in 4’16″36. Simona Quadarella (CC Aniene) domina a fine serata gli 800 stile. La romana ferma il tempo a 8’21″03, precedendo la belga Sarah Dumont, seconda in 8’30″44, e firma la doppietta 1500-800. “Le sensazioni erano completamente diverse rispetto al 1500, non avevo ancora recuperato da ieri. Speravo di fare qualcosa di meno in termini di tempo, ma ci sta, perché sono in fase di preparazione“, le dichiarazioni di Quadarella.

Si chiude così un’altra giornata piena di emozioni e di risultati alle piscine del Foro Italico. Soddisfatto il direttore tecnico dell’Italnuoto Cesare Butini. “C’è una grande densità di qualità nel gruppo azzurro e siamo contenti di questo. Lasciare a casa qualcuno è sempre più difficile, ma tra Europei e Giochi del Mediterraneo cercheremo di distribuire i ragazzi”, sottolinea il dt, che si complimenta con Thomas Ceccon per il buon 100 stile nuotato: “Ha risposto da campione a quello che è il suo stato di condizione attuale. Si è impegnato molto nei 100 stile ed è stato bravo. Il suo percorso è quello che avevamo già previsto e programmato, starà dieci giorni a Verona, poi a metà luglio andrà in altura per scendere a livello del mare a ridosso degli Europei”. Domani si torna in acqua per la giornata conclusiva del Settecolli, con Gregorio Paltrinieri protagonista nei 1500 stile libero per chiudere il programma al Foro Italico.

– foto IPA Agency –

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