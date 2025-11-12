Cura e pulizia degli ambienti, l’importanza del vapore

MILANO (ITALPRESS) - La qualità della vita inizia dai luoghi in cui passiamo la maggior parte del nostro tempo: la casa e il posto di lavoro. Un ambiente sano e gradevole non è solo una questione estetica, ma influisce direttamente sul benessere fisico e mentale: respirare aria pulita, vivere in spazi puliti e ordinati contribuisce a ridurre lo stress, favorisce la concentrazione e migliora la salute in generale. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che la cura degli ambienti chiusi riguarda anche ciò che non vediamo: batteri, allergeni, acari e residui chimici che si depositano su superfici, tessuti e pavimenti e che possono essere affrontati con sistemi naturali, riducendo l'uso di sostanze chimiche dannose per l'ambiente e per le persone. "L'innovazione di Polti Group è avvenuta in tre diversi livelli: negli ultimi 15 anni c'è stata un'innovazione dei prodotti, dei processi e della governance, con un passaggio generazionale e un modello di leadership diverso e per certi versi più inclusivo. Per quanto riguarda il prodotto, abbiamo continuato con l'Heritage di mio papà, ovvero investire in nuovi brevetti e dispositivi di disinfezione a vapore; relativamente ai processi, il modello organizzativo va adattato alle nuove forme di business e ai metodi innovativi di assemblaggio", ha dichiarato Francesca Polti, presidente di Polti Group e vicepresidente di Confindustria Como, intervistata da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl