Cuneo, morto scialpinista sul Monviso

CUNEO (ITALPRESS) – Questo pomeriggio uno scialpinista è morto dopo essere precipitato sulla parete sud del Monviso, nella provincia di Cuneo. L’allarme è stato lanciato intorno alle 16 da due scialpinisti che, intorno a quota 3700 metri, hanno individuato lo sci appartenente a un uomo incontrato sulla cima che aveva intrapreso la discesa prima di loro.

A intervenire sono stati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, che dopo una ricognizione aerea hanno individuato il corpo dell’uomo precipitato in fondo a un canale all’altezza del Bivacco Andreotti.

-Foto ufficio stampa Cnsas-

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