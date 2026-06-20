Riaperta la “Spiaggia dei Bambini” di Voltri, modello di inclusione e accessibilità

GENOVA (ITALPRESS) – Dal 15 giugno la “Spiaggia dei Bambini” di Voltri è stata riaperta ed è tornata completamente fruibile, dopo essere rimasta chiusa durante la stagione estiva del 2025 per consentire gli interventi comunali di riprofilatura del litorale, realizzati da A.S.Ter. Questa mattina si è svolto un momento di inaugurazione istituzionale alla presenza della sindaca Silvia Salis, dell’assessora all’Istruzione e alle Pari Opportunità, Rita Bruzzone, del presidente del Municipio VII Ponente, Matteo Frulio, e della direttrice generale di A.S.Ter., Francesca Aleo. Quest’anno sono stati completamente rinnovati i gazebo, aumentati i posti per persone con disabilità e garantita l’apertura e l’assistenza ai bagnanti anche nei giorni festivi e nel fine settimana. “La Spiaggia dei Bambini nasce dalla consapevolezza che i più piccoli e le loro famiglie hanno un bisogno vitale di spazi pubblici, gratuiti e pienamente accessibili – afferma la sindaca di Genova, Silvia Salis – La spiaggia è un diritto, così come lo è il mare: non si dovrebbe essere sempre costretti a pagare per poter godere del tempo libero nella nostra città. Garantire uno spazio pubblico di alto livello è una responsabilità precisa dell’amministrazione. Per questo, il mio ringraziamento più sentito va a tutte le realtà e alle associazioni che, in tutta Genova, svolgono un lavoro straordinario, sopperendo spesso a ciò che lo Stato e la pubblica amministrazione faticano a garantire. Vi sono profondamente grata, perché la vostra solidarietà e il vostro impegno per la collettività sono il vero motore di questa città e dell’intero Paese. Dietro a questo progetto ci sono le storie di tante vite dedicate al nostro territorio, e i risultati si vedono. È un impegno portato avanti con sincerità, entusiasmo, altruismo e con quei profondi valori progressisti che oggi ci uniscono tutti. L’obiettivo è dare una paletta e un secchiello a ogni bambina e ogni bambino”.

Il progetto della Spiaggia dei bambini nasce nel 2004 come supporto ai Centri Estivi, con ombrelloni, giochi e la presenza di un bagnino per consentire la fruizione in sicurezza della spiaggia libera. Dal 2021, il servizio è stato rimodulato per garantire l’accesso totalmente gratuito anche alle famiglie e alle persone con disabilità, i cui dettagli e servizi essenziali sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Genova. La porzione di spiaggia inclusiva è specificamente attrezzata per accogliere persone con disabilità motoria, fragilità, anziani e mamme con bambini. Le strutture, attive dal 15 giugno al 13 settembre 2026, comprendono: 2 gazebo dedicati, passonate e rampe fisse lungo la Passeggiata Roberto Bruzzone per l’accesso al mare senza barriere architettoniche; 8 postazioni totali, ciascuna allestita con un lettino rialzato o una sdraio per l’utente e una sedia da regista per l’accompagnatore. Sono inoltre disponibili 2 sedie regista complessive, 1 sedia Job e 1 sedia Sand & Sea per l’ingresso in acqua. È inoltre possibile usufruire di un bagno riservato e attrezzato per l’autonomia delle persone a mobilità ridotta situato nelle immediate vicinanze, oltre a 2 docce, 1 doccino lavapiedi e 1 locale spogliatoio. Il parcheggio si trova a pochi metri dall’ingresso, con un posteggio riservato ai titolari di contrassegno CUDE collegato alla spiaggia tramite un percorso pedonale accessibile.

“La riapertura di questo spazio – dichiara l’assessora Rita Bruzzone – non è semplicemente la restituzione di un servizio, ma la riaffermazione di un diritto universale. Spesso si pensa alle vacanze o al mare come a un lusso o a un passatempo superficiale, ma il benessere, la socialità e il contatto con la natura sono pilastri della dignità umana. Una spiaggia accessibile non è un’eccezione o un atto di generosità della pubblica amministrazione: è la normalità a cui dobbiamo tendere. Abbattere le barriere architettoniche a Voltri significa abbattere le barriere sociali, permettendo a un bambino, a un anziano o a una persona in carrozzina di vivere lo stesso mare, negli stessi spazi e con le stesse opportunità di chiunque altro. Perché le pari opportunità si misurano sui fatti e sulla concretezza di una rampa che porta al mare”. “Quest’anno Municipio e Arciragazzi hanno programmato tutto con riunioni settimanali arrivando al montaggio delle nuove strutture e rinnovando l’edificio dei servizi- dichiara il presidente del Municipio VII Matteo Frulio- La spiaggia dei bambini è per il municipio un servizio essenziale dedicato da quest’anno anche all’asilo. È il frutto di un lavoro di squadra che ha visto comune, municipio, aster, gestore e volontari in campo assieme per uno spazio libero e gratuito dedicato al tempo libero dei bambini”.

– foto ufficio stampa Comune di Genova –

(ITALPRESS).