Cultura e tradizioni al centro della Festa nazionale saudita a Roma

ROMA (ITALPRESS) – La 95esima Festa nazionale saudita, organizzata dall’ambasciata dell’Arabia Saudita a Roma, è stata dedicata alla cultura e alle tradizioni del Paese arabo, in occasione dello Year of Saudi Handicrafts, proclamato dal ministero della Cultura saudita. L’evento, ospitato da Sua Altezza Reale il Principe Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud, ambasciatore del Regno presso Italia, Malta e San Marino, ieri sera al Salone delle Fontane, ha visto la partecipazione di circa mille ospiti tra rappresentanti delle istituzioni italiane, del mondo economico, di università, think tank e associazioni, oltre ad autorità e rappresentanti delle aziende saudite.

Ad accogliere gli invitati è stato l’ambasciatore, mentre nell’area Majlis (Sala Severini) è stato ricreato un ambiente di ospitalità tradizionale saudita, dove hanno presentato le loro opere alcuni maestri artigiani, tra cui decoratori di terracotta e intagliatori del legno, in linea con il tema dell’anno. Gli ospiti sono stati intrattenuti dalle esibizioni dal vivo di musicisti sauditi, insieme a dimostrazioni di falconeria e alla presenza di cavalli arabi, simbolo dell’identità e della tradizione del Regno. L’aspetto gastronomico ha rappresentato un altro momento centrale della serata: nel buffet congiunto italiano e saudita, la chef saudita Ms. Mashail Ibrahim ha preparato piatti autentici e una creazione originale ispirata alla fusione tra ingredienti tipici sauditi e italiani.

“Celebrare la 95esima Festa nazionale del Regno a Roma è un’occasione per rafforzare l’amicizia tra Arabia Saudita e Italia. Attraverso la cultura, l’arte, la cucina e le tradizioni che questa sera abbiamo condiviso, riaffermiamo il nostro impegno a costruire legami sempre più profondi tra i nostri Paesi e i nostri popoli”, ha dichiarato il Principe Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud nel suo intervento. La serata ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Orazio Schillaci, ministro della Salute, Qu Dongyu, direttore generale Fao, Mario Nobile, direttore generale di AGID. Presenti anche sponsor e aziende partner, con photocall e spazi dedicati, a testimonianza della crescente collaborazione economica e istituzionale tra Italia e Arabia Saudita.

– foto xr2/Italpress –

(ITALPRESS).