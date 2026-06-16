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“Cultura della Mobilità”, il premio Anas al programma Onda Verde di Rai Isoradio
ROMA (ITALPRESS) - È “Onda Verde”, il programma di infomobilità di Rai Isoradio, ad aggiudicarsi la prima edizione di “Cultura della mobilità", premio conferito da Anas a iniziative e realtà impegnate nella diffusione di una guida sempre più sicura e consapevole. L’evento si è svolto all’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati in occasione della 19^ edizione del Premio Moige “Un anno di zapping e di streaming”. mec/fsc/gtr