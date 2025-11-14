Cuffaro lascia il tribunale di Palermo, al gip dichiarazioni spontanee

PALERMO (ITALPRESS) - Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Siciliana ed ex leader della Dc, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip di Palermo, rendendo soltanto dichiarazioni spontanee nell'ambito dell'inchiesta in cui è indagato insieme ad altre 17 persone per associazione per delinquere, turbativa d'asta e corruzione. Cuffaro ha lasciato il Palazzo di Giustizia senza rilasciare dichiarazioni, insieme ai suoi legali, gli avvocati Marcello Montalbano e Giovanni Di Benedetto. "Nessuna dichiarazione sul contenuto degli atti processuali. Siamo abituati a fare i processi nelle sue sedi naturali, non per strada davanti a 50 microfoni", ha detto Di Benedetto. xd6/sat/gtr