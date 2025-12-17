Home Video News Agroalimentare Cucina italiana, Lollobrigida “Con riconoscimento Unesco dati positivi”
Cucina italiana, Lollobrigida “Con riconoscimento Unesco dati positivi”
MILANO (ITALPRESS) - "I dati delle associazioni di categoria sono straordinariamente positivi" per quanto riguarda l'impatto economico derivato dal riconoscimento Unesco per la cucina italiana. "I dati di Confesercenti parlano di una crescita del 4- 6% del valore dei nostri prodotti grazie a questo riconoscimento, un aumento fino a 18 milioni di turisti che arriveranno in più in Italia grazie al riconoscimento Unesco. In linea peraltro con riconoscimenti precedentemente ottenuti dalle varie nazioni in termini di interesse". Così il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori, in corso a Fiera Milano Rho. xm4/ads/mca2