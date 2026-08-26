Cts, Schifani “Sta lavorando bene, insieme ai partiti si troverà una soluzione”

RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) - "La Commissione tecnica specialistica va sottratta, come sempre è stato fatto, alla divisione politica. Mi confronterò coi partiti per ricordare questo principio in una logica di dialettica". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti a margine della prima giornata di Etna Forum, a Ragalna (Catania), in merito alla nomina del nuovo presidente della Commissione Tecnica Specialistica (Cts). "La Cts è un organismo strategico ha lavorato tanto e molto bene, ed è stata riformata - ha proseguito -. I componenti sono tutti nuovi e reclutati secondo principi che ho voluto dare modificando il regolamento. È un fiore all'occhiello dove tutti lavorano, non soltanto il presidente, bene. Per cui è evidente che troveremo una soluzione perché l'interesse di tutta la coalizione è quello di continuare questo percorso di aumento della crescita, dell'occupazione, dell'attrattività", ha concluso. (ITALPRESS). xn5/mrc/gsl