Home Video News Pillole Cts, Schifani “Sta lavorando bene, insieme ai partiti si troverà una soluzione”
Cts, Schifani “Sta lavorando bene, insieme ai partiti si troverà una soluzione”
RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) - "La Commissione tecnica specialistica va sottratta, come sempre è stato fatto, alla divisione politica. Mi confronterò coi partiti per ricordare questo principio in una logica di dialettica". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti a margine della prima giornata di Etna Forum, a Ragalna (Catania), in merito alla nomina del nuovo presidente della Commissione Tecnica Specialistica (Cts). "La Cts è un organismo strategico ha lavorato tanto e molto bene, ed è stata riformata - ha proseguito -. I componenti sono tutti nuovi e reclutati secondo principi che ho voluto dare modificando il regolamento. È un fiore all'occhiello dove tutti lavorano, non soltanto il presidente, bene. Per cui è evidente che troveremo una soluzione perché l'interesse di tutta la coalizione è quello di continuare questo percorso di aumento della crescita, dell'occupazione, dell'attrattività", ha concluso. (ITALPRESS). xn5/mrc/gsl