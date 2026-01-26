Home Video News Xinhua CRRC Dalian: un produttore leader nelle locomotive e nel trasporto ferroviario
China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Dalian Co. Ltd., una controllata di CRRC, è un produttore leader di locomotive ecologiche alimentate da energie rinnovabili. Con sede a Dalian, città portuale nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, l'azienda è focalizzata su treni di alta gamma ed energia più pulita per sostenere due obiettivi della Cina in materia di emissioni di carbonio. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)