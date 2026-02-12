Crotone, in casa nascondeva 1,4 kg di marijuana: arrestato 35enne

CROTONE (ITALPRESS) – I militari della Guardia di Finanza di Crotone hanno arrestato un 35enne con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di marijuana. Dopo un controllo stradale a Isola di Capo Rizzuto, nel corso del quale l’uomo in compagnia di un’altra persona aveva manifestato una certa agitazione ed essere stato trovato in possesso di uno spinello e di una dose di marijuana, le fiamme gialle hanno deciso di estendere la perquisizione alla sua abitazione. All’interno sono stati così trovati 1,4 chili di sostanza stupefacente quasi sicuramente destinata ai canali di distribuzione locale. Il 35enne è stato così sottoposto agli arresti domiciliari.

– Foto GDF –

(ITALPRESS).