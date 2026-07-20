Crosetto “Oggi lo spazio è dominio strategico, essenziale per la sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) – “Il 20 luglio 1969 l’umanità raggiungeva per la prima volta la superficie della Luna. Un’impresa destinata a cambiare la storia, superando confini che fino a quel momento sembravano invalicabili e trasformando lo spazio in una nuova frontiera della conoscenza e della tecnologia”. Dal satellite SanMarco1, nel 1964, “fino alle missioni più recenti, il nostro Paese ha costruito competenze e capacità riconosciute a livello internazionale. Oggi lo Spazio è dominio strategico, essenziale per la sicurezza, le comunicazioni e la tutela degli interessi nazionali”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, su X. “Un settore nel quale la Difesa continua a mettere a disposizione professionalità, esperienza e visione, contribuendo al progresso tecnologico e alla sicurezza del Paese”, conclude.

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