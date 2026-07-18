Urso “L’industria italiana dello spazio è competitiva anche nei settori più avanzati”

ROMA (ITALPRESS) – Che ruolo immagina per l‘industria italiana nello spazio? “Un ruolo fondamentale. Lo conferma il fatto che, con l’accordo che abbiamo siglato con la Nasa, i moduli abitativi destinati alle future missioni lunari saranno realizzati a Torino. È un risultato che dimostra quanto la nostra industria sia competitiva anche nei settori più avanzati. Abbiamo destinato quasi 10 miliardi tra risorse nazionali e Pnrr a questo comparto strategico. Ospiteremo a Roma la ministeriale dell’Agenzia spaziale europea, abbiamo creato 4 Space Factory in Lombardia, Piemonte, Lazio e Puglia e sviluppato 16 distretti distribuiti sul territorio nazionale“. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un’intervista a Class CNBC ripresa su Milano Finanza.

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