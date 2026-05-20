Il Pentagono annuncia il taglio di migliaia di militari in Europa

ROMA (ITALPRESS) – Il Pentagono ha annunciato la sospensione dell’invio di ulteriori truppe in Polonia, nell’ambito della riduzione complessiva delle forze statunitensi in Europa prevista da presidente Donald Trump. A riportarlo il “Washington Post”, ricordando che il programma prevede il passaggio da quattro a tre brigate da combattimento, ciascuna con circa quattromila soldati, carri armati e ingente equipaggiamento.
-Foto IPA Agency-
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