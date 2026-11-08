Attacchi hacker, Piantedosi convoca il comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato per martedì prossimo, 10 novembre, al Viminale una riunione del comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al centro dell’incontro, l’esame dei rischi per la sicurezza pubblica connessi agli attacchi informatici ed alla minaccia cyber.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]