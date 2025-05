Crosetto “Governo affianco del popolo palestinese, giusto manifestare”

TORINO (ITALPRESS) – “Penso che a un Salone del libro e della cultura tutti debbano poter parlare, nessuno ha l’autorità morale di decidere chi sta zitto e chi può parlare. Arrivando qui mi hanno detto di non passare davanti allo stand Rai perché c’erano manifestanti pro Palestina, io ci sono passato perché non vedo nulla di male, nè a passare nè a manifestare”.

Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, riguardo a qualche contestazione ricevuta da un gruppo di persone durante il Salone Internazionale del Libro a Torino.

“Dovrebbero ricordarsi però che in questi giorni, come in tanti altri giorni, decine di bambini palestinesi sono arrivati in Italia grazie al Ministero della Difesa, così come gli aiuti umanitari continuano ad arrivare anche quando c’è la guerra, anche quando cadono le bombe israeliane in quei territori grazie agli uomini e alle donne della Difesa, che il primo ospedale arrivato quando è scoppiata la guerra è stato quello a bordo della nave Vulcano mandato dalla Difesa italiana – ha aggiunto Crosetto – Ci sono molti motivi per cui non essere orgogliosi di questo Paese, ma in questa bruttissima guerra c’è una posizione italiana di cui dovremmo essere fieri, quella di essere senza se e senza ma a fianco della popolazione palestinese, donne, uomini e bambini che hanno subito una violenza che non meritavano. Ho sempre distinto tra il destino della Palestina e il ruolo di Hamas, che sono due cose diverse, continuo a sperare che prima o poi nasca uno stato palestinese dove possano vivere in pace milioni di palestinesi che lo meritano”.

