Crosetto “Due F-35 italiani decollati dall’Estonia per intercettare velivoli russi”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa mattina, due F-35 dell’Aeronautica Militare sono decollati dalla base di Amari, in Estonia, per intercettare velivoli russi a tutela dello spazio aereo dei Paesi Baltici. È la prima volta dall’1 agosto, data in cui l’Italia ha assunto il comando della missione NATO Baltic Air Policing. Un’attività complessa, garantita in prontezza operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7″. Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto.

“L’indubbia professionalità delle nostre Forze Armate – in questo caso dell’Aeronautica Militare – ha consentito di neutralizzare un potenziale rischio per l’Alleanza, grazie all’impegno costante nel presidio dei cieli NATO, contribuendo alla sicurezza collettiva e alla salvaguardia dei confini euro-atlantici – prosegue Crosetto -. La sicurezza dell’Italia e dell’Alleanza nasce dallo sforzo congiunto della Difesa, in ambito nazionale e internazionale. Non dobbiamo mai abbassare la guardia: la deterrenza è il modo più efficace per difendere la pace e la libertà”.

– foto profilo X Ministero della Difesa –

(ITALPRESS).