ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro della Difesa Guido Crosetto è a Londra per partecipare alla riunione del Gruppo di Contatto per la Difesa dell’Ucraina. “Un appuntamento cruciale per riaffermare il sostegno dell’Italia a Kiev e per rafforzare la cooperazione internazionale volta a garantire stabilità e sicurezza globali”. E’ quanto si legge in un post del ministero sui social.

“La priorità è fermare la guerra. L’Italia sostiene un cessate-il-fuoco duraturo e guarda già alla ricostruzione: un’Ucraina libera e prospera significa infrastrutture vitali rimesse in piedi per un futuro stabile e sicuro. Fino a quando non ci sarà una tregua ed una pace giusta e duratura, l’Italia continuerà a supportare l’Ucraina nella sua battaglia per difendere il proprio territorio. L’Italia è pronta a promuovere quelle garanzie di sicurezza necessarie a proteggere il popolo ucraino”, ha detto il ministro.

La partecipazione italiana a questo vertice, spiega il ministero, “rappresenta non solo un segnale concreto di solidarietà nei confronti del popolo ucraino, ma anche l’impegno a proseguire il dialogo con gli alleati e i partner internazionali per costruire un percorso che porti a una pace condivisa e sostenibile”.

