Mattarella “Alpini custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio”

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, un messaggio in occasione della 97esima adunata nazionale. “La 97a adunata nazionale degli Alpini, riuniti nella storica città di Genova, rinnoverà l’indissolubile legame che unisce le Penne Nere al Paese. Custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio che anima le unità in servizio, componenti d’eccellenza dell’Esercito impegnate nelle missioni internazionali per garantire stabilità e nelle aree di crisi, gli alpini in congedo, riuniti nell’ANA, profondono in numerose attività di volontariato e di Protezione Civile i valori di solidarietà che li caratterizzano. Al sodalizio giunga l’apprezzamento della Repubblica per l’impegno profuso, risorsa preziosa e contributo alla vita dell’intera comunità. In questo giorno di festa, il pensiero va a quanti, fra gli Alpini, “sono andati avanti”. Il Labaro dell’Associazione, testimone del valore di quanti sono caduti nell’adempimento del dovere, sacrificando la vita per gli ideali di amor di Patria, li rappresenta tutti. A tutti i convenuti, formulo gli auspici di una piena riuscita della manifestazione, nella testimonianza dei sentimenti di onore e senso del dovere che sono loro propri”.

“L’Adunata degli Alpini è il momento in cui una grande famiglia si ritrova, nel ricordo di chi non c’è più, nella fierezza di ciò che rappresenta e nel senso di appartenenza che unisce generazioni diverse sotto lo stesso cappello con la penna nera. Sono un Alpino. Lo sono stato durante il mio servizio di leva, e lo resto dentro. Ma prima ancora, sono figlio e nipote di Alpini. Sono cresciuto respirando quei valori senza bisogno che venissero spiegati: li vedevo nei gesti, nel silenzio, nel senso del dovere, nella capacità di esserci sempre, senza clamore. È questa la forza degli Alpini: una fraternità autentica, che nasce nelle difficoltà e non si spegne mai. Una comunità che non ha bisogno di tante parole, perché si riconosce in uno sguardo, in una stretta di mano, in quel semplice, potente: Presente”. Lo scrive in un messaggio in occasione della 97esima Adunata degli Alpini dell’Esercito Italiano, il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

“Tempra, dedizione e spirito di servizio: eredità che attraversano le generazioni. A Genova, per la 97 Adunata degli Alpini, celebriamo donne e uomini che hanno fatto del dovere e della solidarietà una vocazione. A loro la nostra riconoscenza e la nostra stima”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

– foto Quirinale –

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