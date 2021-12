RAVANUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Quella di Ravanusa è una “sciagura che colpisce tutta la comunità siciliana. In un momento, quello dell’approssimarsi del Natale, di riunione tra le famiglie che rende più triste e doloroso tutto ciò”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, in Municipio a Ravanusa per il vertice convocato dal sindaco Carmelo D’Angelo. Alla riunione che servirà a fare il punto sul tragico crollo che ha provocato danni, devastazione e morti oltre al primo cittadino e al governatore siciliano partecipano il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Guido Parisi, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine e dei soccorritori ancora impegnati nelle ricerche dei dispersi.

(ITALPRESS).