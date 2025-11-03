Crollo a Roma, Giannini “Segnali che persona intrappolata sia ancora viva”

ROMA (ITALPRESS) - "Sono in corso delle operazioni molto complesse con i Vigili del fuoco e la Protezione civile perché c'è una persona che è intrappolata dentro". E' quanto ha spiegato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, riguardo alla situazione in corso alla Torre dei Conti sui Fori imperiali, dopo i crolli. "Non sappiamo le condizioni ma ci sono dei segnali che sia ancora viva - ha sottolineato -. Si era già riusciti a localizzare questa persona e a stabilire un contatto, ma purtroppo c'è stato un crollo. Nessuno dei Vigili del fuoco fortunatamente è rimasto ferito, ma è caduto altro materiale. La persona ha dato segnali perché mentre stavano facendo il primo intervento i Vigili del fuoco sono riusciti a mettere delle protezioni, preservandolo dall'ulteriore crollo", ha aggiunto il prefetto che ha parlato ai giornalisti, accompagnato dal Sindaco Roberto Gualtieri e dal Ministro Alessandro Giuli. xl5/vbo/mca1