Crolla un balcone a Palermo, grave una donna di 56 anni

PALERMO (ITALPRESS) – Crolla un balcone a Palermo. E accaduto intorno alle ore 13:15 al primo piano di uno stabile in via Paolo Emiliani Giudici. Nel cedimento della struttura è rimasta coinvolta la proprietaria, una donna di 56 anni, che si trovava sul poggiolo al momento dell’impatto ed è precipitata al suolo. Immediato l’intervento del personale dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasportare d’urgenza la cinquantaseienne in ospedale, dove si trova ricoverata in codice rosso. Sono tuttora in corso i rilievi tecnici da parte dei Vigili del Fuoco per accertare le cause del crollo e mettere in sicurezza l’area interessata.

– Foto Vigili del Fuoco –

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