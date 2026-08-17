Cina: il cielo stellato visto dalle colture dell’Heilongjiang (2)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto composita, ottenuta mediante la sovrapposizione di scatti e realizzata il 14 agosto 2026, mostra dei campi di mais sotto il cielo stellato nella contea di Jiayin, città di Yichun, nella provincia nord-orientale cinese dell’Heilongjiang.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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