Cristina Bombassei riceve la laurea honoris causa dal Politecnico di Milano

MILANO (ITALPRESS) – Cristina Bombassei, Consigliere e Chief Legacy Officer di Brembo, è stata insignita della Laurea magistrale honoris causa in Management Engineering – Ingegneria Gestionale dal Politecnico di Milano.

È la prima volta nella storia dell’ateneo che una donna riceve il titolo ad honorem nel campo dell’ingegneria. Dopo i saluti della Rettrice Donatella Sciuto e la Laudatio della professoressa Marika Arena, Coordinatrice del Corso di Studi di Ingegneria Gestionale, Cristina Bombassei ha tenuto la Lectio Magistralis.

La cerimonia si è conclusa con la proclamazione, preceduta dalle motivazioni della Laurea magistrale ad honorem lette dal Professor Lorenzo Dozio, Preside della Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione: “Imprenditrice impegnata da anni nello sviluppo della strategia di sostenibilità di Brembo e nell’implementazione di diverse iniziative in ambito sociale e ambientale, ha contribuito significativamente alla capacità del Gruppo di perseguire una crescita sostenibile nonostante le sfide globali e i profondi cambiamenti in atto nel settore automotive. Cristina Bombassei ha ricoperto una serie di incarichi strategici in campi quali la comunicazione, l’internal audit e la governance, nei quali si è contraddistinta per abilità manageriale e capacità di impatto sul sistema Paese. La sua azione si è concretizzata anche in varie attività oltre i confini aziendali del Gruppo Brembo, a supporto dello sviluppo del sistema imprenditoriale italiano. Queste attività hanno riguardato lo sviluppo sostenibile, la responsabilità sociale, il rapporto tra famiglia e impresa, il passaggio generazionale e le sono valsi una serie di riconoscimenti, tra cui quello di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tutti gli incarichi ricoperti testimoniano l’impegno di Cristina Bombassei rispetto ai temi dell’innovazione e della sostenibilità d’impresa e il suo ruolo attivo nella promozione di modelli imprenditoriali etici e sostenibili. Queste tematiche sono centrali rispetto agli obiettivi di apprendimento del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale e del Politecnico di Milano, e fanno di Cristina Bombassei un esempio e una fonte di ispirazione per gli studenti – in particolare per le studentesse, in un’ottica di parità di genere in ambito STEM, fortemente sostenuta dall’ateneo”.

